28 августа в Тюмени пройдет прощание с генерал-майором юстиции Вячеславом Семенченко Фото: Ольга Крыльцова

Прощание с генерал-майором юстиции Вячеславом Константиновичем Семенченко, умершим 23 августа 2022 года на 61-м году жизни, состоится уже завтра, 28 августа, с 14 до 15 часов в ритуальном зале Тюменского ритуального центра «Мемориал» (ул. Юрия Семовских, 4).

Вячеслав Константинович Семенченко родился в 1961 году в Тюмени, где закончил среднюю школу №22 с похвальной грамотой. Затем, в 1982 году, он окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение» и, отслужив в армии, в 1985-м году перешел на службу в органы военной прокуратуры.

В 1985-1986 годах - следователь военной прокуратуры Тюменского гарнизона Сибирского военного округа, в 1986-1987 - следователь, помощник военного прокурора Сургутского гарнизона СибВО, в 1987-1988 - старший помощник военного прокурора Барнаульского гарнизона СибВО.

В 1988 году назначен заместителем военного прокурора Томского гарнизона СибВО, с 1989 по 1991 годы - военный прокурор отдела общего надзора военной прокуратуры СибВО. В 1991 году назначен военным прокурором Томского гарнизона Сибирского военного округа. Работал в этой должности 18 лет, до 2009 года, с перерывами на службу в Республике Абхазия Северо-Кавказского военного округа и на Кубе. С 2009 года - начальник управления кадров Главной военной прокуратуры РФ - старший помощник Главного военного прокурора. В 2010 году Указом президента РФ присвоено воинское звание генерал-майора юстиции.

Женат, двое детей, сообщает «Тюменская линия».