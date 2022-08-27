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27 августа отмечается День российского кино. В связи с этим на площади 400-летия Тюмени покажут короткометражные фильмы местных авторов. Мероприятие стартует в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одна из картин - короткометражка «Поезд на север». Кстати, сегодня начинаются съемки ее полнометражной версии - «Вахтовый метод». Это комедия о семейных ценностях, снятая в Тюменской области. Большая часть съемочной команды - тюменцы.

- Когда кино снимают всем регионом - это для меня региональное кино. Когда вы показываете локальную идентичность, которую важно заявить на федеральную повестку. Если команда сделает правильный маркетинг и об этом узнает вся страна - это апогей регионального кино. И это наша амбиция, - сказала директор центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» Маргарита Посадских.