Тюменцы могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома

Жители Тюмени и Тюменского района могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома.

Основная миссия проекта - помощь в успешной социализации и адаптации к жизни подростков, оставшихся без попечения родителей, через обретение старшего друга-наставника. Он поможет ребенку в прохождении специальных образовательных, профориентационных занятий и стажировок, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве.

Сам же наставник получит возможность реализовать свою потребности в проявлении любви и заботы о другом человеке.

Согласно установленным правилам, наставник встречается со своим подопечным не меньше двух раз в месяц, участвует в ежемесячных конкурсах, общих мероприятиях, может организовать экскурсию на свое предприятие или провести с подростком мастер-класс!

Если вы готовы, то подавайте заявку до 10 сентября и помогите маленькому человеку влиться в большую жизнь.