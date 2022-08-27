Тюменцы могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома
Жители Тюмени и Тюменского района могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома.
Основная миссия проекта - помощь в успешной социализации и адаптации к жизни подростков, оставшихся без попечения родителей, через обретение старшего друга-наставника. Он поможет ребенку в прохождении специальных образовательных, профориентационных занятий и стажировок, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве.
Сам же наставник получит возможность реализовать свою потребности в проявлении любви и заботы о другом человеке.
Согласно установленным правилам, наставник встречается со своим подопечным не меньше двух раз в месяц, участвует в ежемесячных конкурсах, общих мероприятиях, может организовать экскурсию на свое предприятие или провести с подростком мастер-класс!
Если вы готовы, то подавайте заявку до 10 сентября и помогите маленькому человеку влиться в большую жизнь.