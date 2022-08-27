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Общество27 августа 2022 4:58

Тюменцы могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома

Заявки принимаются до 10 сентября
Марина Прохорова
Тюменцы могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома

Тюменцы могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома

Жители Тюмени и Тюменского района могут поучаствовать в проекте «Наставничество» и стать другом ребенку из детского дома.

Основная миссия проекта - помощь в успешной социализации и адаптации к жизни подростков, оставшихся без попечения родителей, через обретение старшего друга-наставника. Он поможет ребенку в прохождении специальных образовательных, профориентационных занятий и стажировок, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве.

Сам же наставник получит возможность реализовать свою потребности в проявлении любви и заботы о другом человеке.

Согласно установленным правилам, наставник встречается со своим подопечным не меньше двух раз в месяц, участвует в ежемесячных конкурсах, общих мероприятиях, может организовать экскурсию на свое предприятие или провести с подростком мастер-класс!

Если вы готовы, то подавайте заявку до 10 сентября и помогите маленькому человеку влиться в большую жизнь.