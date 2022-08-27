Родители тюменских школьников могут взять законный выходной 1 сентября Фото: Ольга Крыльцова

Уже на следующей неделе школьники по всей стране снова сядут за парты. Как правило, 1 сентября многие родители хотят лично проводить детей на линейку, особенно это актуально для мам и пап первоклашек.

Однако не все родители знают, что могут взять в День знаний выходной, для этого есть несколько способов.

Один из самых распространенных - оформление ежегодного отпуска. Получить его можно двумя способами: приурочить к 1 сентября или взять день за свой счет. Также можно взять отгул за внеурочную работу в выходной день или вместо оплаты за сверхурочный труд.

Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, некоторым льготникам, например, многодетным семьям, предоставляется отпуск в удобное время. Если семья относится к этой категории, то можно использовать данную возможность.

Бонус в виде выходного дня есть и у доноров. Им предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день, взять который можно в любое время, в том числе и 1 сентября.