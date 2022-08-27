Сотрудник МЧС дали рекомендации тюменцам, как вести себя на воде Фото: Вера Зенина

Уже скоро в Тюмени наступит осень, но, как показывает практика, снижение температуры воздуха и воды не исключает трагических происшествий - в прошлые годы несчастные случаи на водоемах происходили и в сентябре, и в октябре, а также в ноябре и декабре, когда лед еще недостаточно твердый.

С начала года на региональных водоемах утонули 35 человек, а за аналогичный период прошлого года - 38 человек. Причем и в прошлом году, и в этом самым опасным для отдыхающих месяцем был жаркий июль.

- Главный совет тюменцам - купаться только на получивших лицензию водоемах, и он сохраняет свою актуальность всегда. Нельзя купаться в незнакомых водоемах. Взрослым не следует купаться на открытой воде, если есть проблемы со здоровьем. Нельзя купаться лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал специалист пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Взрослым ни в коем случае не следует оставлять детей без присмотра. Как правило, все трагические случаи гибели и травматизма детей связаны с тем, что они либо уходили купаться одни, либо отдыхали с родителями и исчезали из виду.

- Даже в тех случаях, когда очевидцы видели, как дети тонут, и им оказывали помощь - это не всегда приводило к спасению пострадавших. Поэтому правило о том, что взрослым нельзя оставлять детей без надзора, написано жизнью на основании сотен и тысяч трагических происшествий, - считает специалист МЧС.

Любителям рыбалки и водных видов спорта необходим спасательный жилет для предотвращения нелепых случайностей, которые могут стоить жизни. В этом году в регионе было несколько случаев, когда переворачивались лодки и взрослые не могли оказать помощь ни себе, ни детям.

Соблюдая эти нехитрые правила, люди способны предотвратить трагедии на воде, сообщает «Тюменская область сегодня».