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Общество27 августа 2022 12:17

Сотрудник МЧС дали рекомендации тюменцам, как вести себя на воде

Нарушение простых правил безопасности может стоить жизни
Марина Прохорова
Сотрудник МЧС дали рекомендации тюменцам, как вести себя на воде

Сотрудник МЧС дали рекомендации тюменцам, как вести себя на воде

Фото: Вера Зенина

Уже скоро в Тюмени наступит осень, но, как показывает практика, снижение температуры воздуха и воды не исключает трагических происшествий - в прошлые годы несчастные случаи на водоемах происходили и в сентябре, и в октябре, а также в ноябре и декабре, когда лед еще недостаточно твердый.

С начала года на региональных водоемах утонули 35 человек, а за аналогичный период прошлого года - 38 человек. Причем и в прошлом году, и в этом самым опасным для отдыхающих месяцем был жаркий июль.

- Главный совет тюменцам - купаться только на получивших лицензию водоемах, и он сохраняет свою актуальность всегда. Нельзя купаться в незнакомых водоемах. Взрослым не следует купаться на открытой воде, если есть проблемы со здоровьем. Нельзя купаться лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал специалист пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Взрослым ни в коем случае не следует оставлять детей без присмотра. Как правило, все трагические случаи гибели и травматизма детей связаны с тем, что они либо уходили купаться одни, либо отдыхали с родителями и исчезали из виду.

- Даже в тех случаях, когда очевидцы видели, как дети тонут, и им оказывали помощь - это не всегда приводило к спасению пострадавших. Поэтому правило о том, что взрослым нельзя оставлять детей без надзора, написано жизнью на основании сотен и тысяч трагических происшествий, - считает специалист МЧС.

Любителям рыбалки и водных видов спорта необходим спасательный жилет для предотвращения нелепых случайностей, которые могут стоить жизни. В этом году в регионе было несколько случаев, когда переворачивались лодки и взрослые не могли оказать помощь ни себе, ни детям.

Соблюдая эти нехитрые правила, люди способны предотвратить трагедии на воде, сообщает «Тюменская область сегодня».