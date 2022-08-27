В трех детских садах Тобольска ремонтируют бассейны

Фото представлено КП

В детских садах Тобольска ремонтируют бассейны. Работы ведутся в рамках программы «Тобольск настоящий» в детсаду № 7, №40 (Центр развития ребенка) и детском саду школы № 6, сообщает «Тюменская линия».

Специалисты выполняют отделочные работы, производят устройство теплоизоляционного слоя к фасаду здания, также утепляют фасад минеральной плитой, прокладывают трубопроводы и шпаклюют стены.

Бассейны в детских садах начали приводить в порядок в 2016 году. За пять лет отремонтировали уже восемь.