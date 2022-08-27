Тюменским родителям рассказали, как сохранить ребенку зрение Фото: Ольга Крыльцова

Проблема миопии или близорукости у детей, проживающих в Тюменской области, стоит довольно остро. В 2020-2021 годы число ребят с этим заболеванием, состоящих на учете в ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер», выросло на 27%.

По словам заведующей отделением приема детского населения, врача-офтальмолога высшей категории Ирины Доркиной, заподозрить, что ребенок видит плохо, довольно непросто, поэтому важно проводить своевременное обследование.

Есть обозначенные сроки осмотра ребенка у офтальмолога: 1 месяц, 1 год, 3 года, 5-7 лет, а в школьном возрасте ребенок должен проходить осмотр у офтальмолога ежегодно.

- Родители могут периодически проверять зрение своих деток в игре: попросить закрыть один глаз, затем второй, рассмотреть вдали какую-то деталь, описать ее. Дети постарше могут начать наклоняться при письме или рисовании, неохотно читать, щуриться, жаловаться, что устают глаза, или они не видит со школьной доски - это признаки нарушения зрения и необходимо посетить офтальмолога, - отметила специалист.

И именно врач определит нарушение, его степенно, назначит диагностику и определит тактику лечение.

Для коррекции зрения у детей используются очки, контактные или ночные линзы - ортокератологические. Возрастных ограничений для их ношения нет, при наличии показаний их могут назначить даже грудничкам, сообщает «Тюменская область сегодня».