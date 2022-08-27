Тюменцы могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Атмосфера», посвященном выборам

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Тюменцы могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Атмосфера», объявленным Центральной избирательной комиссией РФ.

Его участники - лица моложе 35 лет (студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, педагоги). Им необходимо проявить себя в научных исследованиях и прикладных разработках по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в РФ.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

- «Цифровая волна». Работы, содержащие программное обеспечение, предназначенное для совершенствования процедур проведения выборов и референдумов;

- «Творческий циклон» . Конкурсные работы могут быть представленные только в видео формате продолжительностью не более одной минуты тридцати секунд, с приложением режиссерского или литературного сценария;

- «Научный фронт». Научно-исследовательские работы по вопросам избирательного права, избирательного процесса и референдума;

- «Методстанция». Различные обучающие материалы для организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса, направленные на сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального образования.

Избирательная комиссия принимает работы до 15 ноября 2022 года включительно, сообщает «Тюменская линия».