Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим, соцсети

В конце августа для жителей Ишима пройдет бесплатный мастер-класс по медитации, на котором каждый может научиться управлять своим внутренним состоянием.

Как жить в гармонии с собой и окружающими, расскажет специалист по трансформации мышления и жизни Марина Мышкина. А психолог Юлия Попова проведет занятие по нейрографике, рассказав о графическом методе организации мышления. Участники получат практические навыки в преодолении отрицательных эмоций, а также научатся находить силы, энергию, желание и мотивацию для решения текущих задач.

- Медитация и работа над психологическим состоянием очень важны в современном мире. Они помогут выйти из стресса, избавиться от страхов, увидеть новые горизонты своей жизни. Приходите и попробуйте эти техники на практике, - говорят организаторы.

Событие пройдет в рамках проекта по поддержке организаторов и сообществ Тюменской области «Посети НЕ в сети». Мероприятие состоится 30 августа в 17:00 в мультицентре «Моя территория», сообщает «Мегатюмень».