Жители Ишимского села расчистили дорогу к колодцу, которым когда-то пользовалась семья Петра Ершова

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

В 11 километрах от Ишима расположено село Ершово (ранее Безруково) - место, в котором родился знаменитый автор Конька-Горбунка Петр Ершов. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов, даже организованными группами. Это очень радует местных жителей, которые очень любят родное село и всячески стараются его украсить.

Вот так, из желания сделать Ершово еще привлекательнее, и родилась идея субботника. Общими усилиями, под гармошку и в дружной атмосфере, сельчане расчистили берег реки Карасульки и освободили доступ к старинному колодцу, которым когда-то пользовалась семья Петра Павловича Ершова.

Теперь можно надеяться, что в селе появится еще одно привлекательное для туристов место. Пока их три: «Комиссариатский дом», этномузей «Дом Иванушки Петровича Д.» и воссозданная на месте разрушенной в советское время церковь Петра Столпника.

Жители села собрали средства, и в ближайшее время колодец будет благоустроен, а в следующем году, возможно, и освящен.