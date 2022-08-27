Тюменский ветеринар рассказала, как подружить кошку с собакой Фото: Вера Зенина

Тюменский ветеринар Вера Полякова рассказала, как подружить кошку с собакой. По словам специалиста, легче всего общий язык животным найдут, пока они маленькие.

- При знакомстве учтите, кто из животных старожил, а кто - новенький. Старожилу всегда должна доставаться большая часть территории и больше внимания, говорит ветеринар.

Если животные разного возраста, то стоит запомнить, что кошкам проще найти общий язык с животным, которое меньше их по размерам или равного, то есть со щенком. Крупная собака может напугать даже исключительно тем, что она большая и страшная.

Что касается собак, то они могут не распознать в котенке друга, а принять его за добычу, которую можно поймать и съесть. Во взрослом коте им будет проще увидеть равное по статусу животное.

Также ветеринар советует обязательно организовать для кошки вертикальную территорию, чтобы в случае чего она могла спастись от собаки.

Еще стоит выдержать карантин - до первого знакомства подержите животных в разных помещениях. Через несколько дней можно начать обмен комнатами и запахами, делать это нужно до тех пор, пока кошка не начнет спокойно ходить по территории собаки и наоборот. И вот когда питомцы успокоились и не нервничают - самая пора для визуального знакомства. Причем, пусть кошка сама выбирает темп сближения, а вы с собакой сидите и ешьте лакомства.

Также эксперты советуют ни в коем случае не позволять собаке преследовать кошку.

Не ругать кошку, если она защищается, когда щенок ставит на нее лапы. Останавливать нужно только наступательную агрессию. Мелкие драки допустимы между кошками и собаками, а вот крупные конфликты надо обязательно пресекать.