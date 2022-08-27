ФК «Тюмень» проведет до конца августа два домашних матча

Фото: ФК «Тюмень», соцсети

До конца августа ФК «Тюмень» проведет два домашних матча. Первый из них состоится уже сегодня, 27 августа, с командой «Оренбург-2», а 31 августа наши сразятся с клубом «Носта» из Новотроицка.

Билеты можно купит в городских кассах и на сайте «Кассы.ру» Стоимость - от 200 до 400 рублей.

Также напоминаем, что ФК «Тюмень» продолжает выступать в четвертой группе второй лиги первенства страны (ФНЛ-2). Начало сезона для клуба можно назвать удачным, поскольку «Тюмень» лидирует в турнирной таблице с 11 очками. Из пяти сыгранных матчей было три победы и две ничьих.

На одно очко отстают «Иртыш» из Омска и «Челябинск», они на 2-м и 3-м местах соответственно.

Кстати, «Оренбург-2», с которым предстоит сыграть тюменцам, сейчас на 10-й строке, а «Носта» - на 8-й, сообщает «Вслух.ру».