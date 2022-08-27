Диспансеризация помогла шестерым тюменцам вовремя выявить онкологию Фото: Ольга Крыльцова

Всем известно, что диспансеризация и профосмотры остаются одними из самых эффективных методов выявления заболеваний на ранних стадиях. Поэтому тюменские врачи настойчиво рекомендуют землякам своевременно проходить такие обследования.

– В поликлинике № 17 г. Тюмени проводится ежегодная диспансеризация, в том числе углубленная. На первом ее этапе медики измеряют насыщение крови кислородом в покое, оценивают функциональное состояние дыхательной системы или исследуют функции внешнего дыхания. Предусмотрен и общий развернутый анализ крови, ее биохимический анализ. При необходимости может быть назначен тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации маркера тромбообразования, рентген органов грудной клетки, – рассказывает завотделением профилактики поликлиники Любовь Путрова.

С начала этого года диспансеризацию прошли 16 213 человек. Как итог, почти у 15 000 либо подтвержден диагноз из перечня хронических неинфекционных заболеваний, либо он установлен впервые. Причем больше половины – это люди трудоспособного возраста.

В этом году благодаря диспансеризации впервые о своем заболевании узнали 954 человека, в том числе 645 женщин младше 54 лет и мужчин младше 59 лет. У шести человек выявлены злокачественные новообразования, из них четверо – люди трудоспособного возраста.