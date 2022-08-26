Нефтяники помогают собрать детей в школу.

В преддверии нового учебного года «РН-Пурнефтегаз» подготовил подарки для учеников Губкинского. В рамках городской акции «Собери ребенка в школу» нефтяники приобрели наборы с принадлежностями, необходимыми детям в процессе обучения.

Фото предоставлено "КП".

Наборы переданы ученикам коррекционной школы Губкинского, а также воспитанникам центра «Елена» – детям из многодетных, малоимущих семей и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. В наборы вошло всё необходимое для учёбы: тетради, ручки, карандаши, краски, фломастеры, маркеры, комплекты цветной бумаги и картона, ножницы и многое другое, всего 43 предмета. Также нефтяники подарили учреждениям наборы с оборудованием и реактивами для проведения химических опытов.

«РН-Пурнефтегаз» на постоянной основе оказывает поддержку социальному центру «Елена». Пурнефтегазовцы входят в состав попечительского совета учреждения, участвуя в решение проблем подопечных центра и в организации их досуга. Волонтеры предприятия на постоянной основе организовывают праздничные и тематические мероприятия, проводят игровые программы и мастер-классы.