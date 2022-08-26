Владимиру Якушеву показали портативный лазерный анализатор металлов в технопарке «Университетский». Фото - uralfo.gov.ru.

Владимиру Якушеву показали портативный лазерный анализатор металлов в технопарке «Университетский». Полпред пообщался с резидентами вместе с заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым.

– Разработки резидентов технопарка направлены на решение самых актуальных задач. Нефте- и газодобыча, металлургия, машиностроение – базовые отрасли для экономики регионов УрФО и России в целом. Обеспечить их отечественными решениями, новыми, прорывными технологиями – значит гарантировать им стабильную работу и развитие, – заявил Якушев.

По словам полпреда, в Уральском федеральном округе сосредоточено множество мощных добывающих и обрабатывающих производств. Они оказывают негативное влияние на окружающую среду. Решения, предложенные резидентами технопарка, позволят существенно уменьшить вред и сохранить баланс между экологией и промышленностью.