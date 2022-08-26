В Тюмени с 1 сентября поднимется стоимость услуг в детских садах. Фото: Архив "КП"

В Тюмени поднимется стоимость услуг в детских садах. Это произойдет с 1 сентября.

«Внести изменения в постановление: цифры «1 150» заменить цифрами «1 200», «2 700» на «3 000». Изменения вступают в силу с 01.09.2022», – сообщается в соответствующем документе.

Таким образом, оплата детсада для тюменцев, чьи дети находятся в группах кратковременного пребывания, вырастет на 50 рублей, для детей из групп полного дня – на 300 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что учащихся школы № 45 будут возить в другое учебное заведение – в соседнюю школу № 9. По словам автора сообщения, которое было опубликовано в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», родители с таким раскладом не согласны.

«Родителей 4 класса поставили перед фактом, что наш и ещё несколько классов будут учиться в 9-й школе, вместе со своим учителем будут ездить на школьном автобусе. Оказывается, набрали много первоклассников, теперь их некуда садить, и мы должны уступить место. Это повсеместная практика или только у нас такой беспредел творится?!» – спрашивает горожанка.