В Тюмени на выходных будут ловить пьяных водителей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в выходные будут ловить пьяных водителей: в областной столице пройдут рейды и «сплошные проверки». ГИБДД призывает водителей к трезвому вождению.

– Сотрудники ведомства оценят состояние всех водителей в потоке транспорта на одном из участков городских дорог, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В этом году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 4915 водителей в состоянии опьянения, 810 из них задержали пьяными за рулем повторно, они подлежат уголовной ответственности. В управлении сообщили, что в августе жители области особенно часто управляют транспортом в нетрезвом состоянии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Максима Горького произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель на «Мерседесе» выехал на встречку, спровоцировав аварию. К счастью, никто не пострадал.

При повороте налево с улицы Республики на Горького на встречной полосе «немец» столкнулся со стоящими перед перекрестком «Тойотой», «Санг Йонг» и ВАЗ-2107. У 35-летнего виновника аварии присутствовали признаки алкогольного опьянения.