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Общество26 августа 2022 10:29

Улицу Моторостроителей в Тюмени перекроют до 25 октября из-за устройства ливневки

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
Улицу Моторостроителей в Тюмени перекроют до 25 октября из-за устройства ливневки.

Улицу Моторостроителей в Тюмени перекроют до 25 октября из-за устройства ливневки.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют улицу Моторостроителей (на участке от пересечения с ул. 30 лет Победы до дома № 129/1). Это произойдет с 28 августа до 25 октября и связано с выполнением работ по устройству ливневой канализации.

– Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улице 30 лет Победы и проезду в направлении к ул. Таллинской.