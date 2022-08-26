Улицу Моторостроителей в Тюмени перекроют до 25 октября из-за устройства ливневки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют улицу Моторостроителей (на участке от пересечения с ул. 30 лет Победы до дома № 129/1). Это произойдет с 28 августа до 25 октября и связано с выполнением работ по устройству ливневой канализации.

– Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улице 30 лет Победы и проезду в направлении к ул. Таллинской.