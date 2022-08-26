Тюменец заработал на доверчивых пенсионерах более 2 млн рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержали 22-летнего горожанина, которого подозревают в обмане 14 пенсионеров. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более двух миллионов рублей.

Одной из жертв обмана стала 78-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её внучка попала в серьёзную аварию, в которой есть пострадавшие. Мужчина предложил прекратить уголовное преследование за вознаграждение.

– Заявительница согласилась на условия лжесотрудника. Через некоторое время к ней приехал курьер, которому пенсионерка передала 200 тысяч рублей. Только после передачи денег пожилая женщина связалась с дочерью и узнала, что на самом деле с ее внучкой всё в порядке, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время устанавливается причастность тюменца к совершению других аналогичных преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Местному жителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если вы пострадали от действий человека на фотографии, обратитесь в полицию по телефону 8 (3452) 291-600 либо 102.