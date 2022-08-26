В Тюмени с начала 2022 года сахар подорожал на 32%, сладости – на 20%. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области с начала 2022 году цены на продукты и услуги увеличились на 8,6%. Это немного меньше, чем в среднем по стране (11%).

Больше всего подорожали сахар (на 32,3%), кондитерские изделия (на 20,6%), рыба и морепродукты (на 16,5%), сыр (на 16,2%), масло сливочное (на 13,8%), крупа и бобовые (на 11,7%), макаронные изделия (на 11,5%), молоко и молочная продукция (на 11,4%).

Не обошло повышение цен и масло подсолнечное (на 10,5%), хлеб (на 9,8%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 8,1%), мясо и птица (на 6,3%). А вот куриные яйца подешевели (на 7,6%). Спиртное стало менее доступно, цены повысились на 13,4%.

Подорожали моющие и чистящие средства (на 17,8%), ткани (на 14,6%), электротовары и другие бытовые приборы (на 12,5%), мебель (на 8,9%), медикаменты (на 6,8%), табачные изделия (на 5%).

По данным Тюменьстата, среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 62,8%), ветеринарные и услуги банков (на 20,4%) и организаций культуры (на 9,9%).