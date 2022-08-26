Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 августа 2022 года: заболел еще 751 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 августа 2022 года увеличилось на 751. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 августа 2022 года увеличилось на 751. Всего с начала пандемии ковид подхватили 203 666 человек.

По состоянию на 26 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 912 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,6%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 45 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в пяти регионах.

Выздоровели за сутки 33 709 человек, это на 9,5% больше в сравнении с 25 августа 2022 года. Выявлено 46 452 новых случая COVID-19. Умер за сутки 81 человек.