Депутат Зеленский – об обсуждении проекта кампуса в Тюмени: «Работа уже ведется на уровне молодежи». Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

Депутат Тюменской областной думы Александр Зеленский подвел промежуточные итоги обсуждения проекта межвузовского кампуса мирового класса, который намерены возвести в областной столице. По его словам, работа уже ведется на уровне молодежи, сейчас в Тюмени этой темой заняты старшеклассники из Югры.

– Новый кампус – это не только комфортное место для проживания молодежи и преподавателей, но и лаборатории, спортивные локации, общественные зоны. Всё это очень востребовано, так как в Тюмени учатся более сорока восьми тысяч студентов, – отметил народный избранник.

Он подчеркнул, что от того, в каких условия живут молодые люди и какие получат знания, зависит дальнейшее развитие науки и высокотехнологичных производств.

На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 12 тысяч человек. Далее к работе подключатся эксперты, итогом станет презентация с учетом всех высказанных мнений.