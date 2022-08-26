Тюмень сковывает смог из-за природных пожаров в Югре. Фото: Вадим Бегун

Тюмень сковывает смог из-за природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом сообщили на информационном портале правительства региона.

– Действующих природных пожаров в Тюменской области нет. Дымка, которая наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана пожарами в соседнем округе. Об этом говорят данные космического мониторинга, – заявили в ведомстве.

За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, произошло 3 ландшафтных пожара на площади 3,6 га. На сегодня все пожары сухой травяной растительности ликвидированы.

По последним данным, за прошедшие сутки в Югре обнаружили еще 13 лесных пожаров и ликвидировали 5 возгораний.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, 25 августа в лесах Югры продолжаются работы по активному тушению 32 лесных пожаров на площади более 422,3 га. В тушении пожаров задействовано 378 человек, шесть единиц техники и 19 воздушных судов – 12 самолетов и семь вертолетов, в том числе четыре вертолета с возможностью применения водосливных устройств.