Движение по червишеской развязке в Тюмени полностью открыли. Фото - ГУС ТО.

Движение по червишеской развязке в Тюмени полностью открыли. Все ограждения убраны – ремонт завершен.

– Капитальный ремонт путепровода стартовал 5 июня. Подрядная организация поэтапно отремонтировала 6 полос. Обновлено бетонное основание проезжей части моста, гидроизоляция, дренажная система, защитный и верхние слои асфальтобетона, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

В ведомстве отметили, что здесь строители применили новейшую отечественную технологию – полиуретан-металлический деформационный шов. Он должен снизить износ асфальта в районе соприкосновения моста с земляной насыпью и сделать проезд более комфортным.

Напомним, что из-за ремонта путепровода на подъезде к нему образовывались огромные пробки, на которые тюменцы неустанно жаловались. Учитывая накаленную обстановку, было решено поднажать и сдать объект раньше срока.