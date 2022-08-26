Синоптики обещают жителям Тюмени жару и сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Синоптики обещают жителям Тюмени жару и сильный ветер. Спасатели советуют в случае возникновения экстренных ситуаций звонить по единому телефону 112.

Так, по данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 26 августа, в областной столице днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное, со скоростью 8 – 13 метров в секунду, с порывами местами до 18 м/с. Температура наружного воздуха составит +23...+28 градусов.

– Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиями или под деревьями, – предупреждает Главное управление МЧС по региону.