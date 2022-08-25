Летнее ускорение: тюменцы разогнались в интернете

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С начала лета в Тюменской области в 2 раза выросло количество пользователей ускоренного интернета. Таковы данные активации опции pre-5G, заметно увеличивающей передачу данных в мобильных устройствах. Больше всего высокие скорости ценят жители Тюмени и Тобольска – именно на эти города приходится каждое второе подключение услуги.

По данным обезличенной статистики Big Data, pre-5G от МегаФона чаще всего выбирают женщины, однако мужчины опережают их по количеству загружаемой информации. Если один мужчина в среднем загружает 31 гигабайт трафика ежемесячно, то на жительницу области приходится 29 гигабайтов.

Самым качающим абонентом в Тюменской области стала женщина. Так, за последний месяц на скорости pre-5G она скачала 125 гигабайтов информации – это сравнимо с прослушиваем свыше 40 тысяч музыкальных треков в отличном качестве.

Интересно, что опция пользуется наибольшей популярностью у таких знаков зодиака, как Водолеи, Львы и Близнецы. А вот наименьший интерес к ней проявили Тельцы. Любители скоростной загрузки, независимо от пола и зодиака, предпочитают использовать смартфоны Хiaomi и Apple.

Напомним, что в марте МегаФон открыл возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальным настройкам сети. При этом не только пользователи pre-5G, но и все клиенты оператора получают более высокие скорости передачи данных. Согласно исследованию международной компании Ookla, МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета в России.