Жители Тобольска просят власти построить американские горки. Фото: Вадим Бегун

Жители Тобольска просят власти построить американские горки. Они уже и место нашли – горки можно разместить на территории бывшего ландшафтного парка.

«Если реально хотите повысить туристический поток в город, рассмотрите идею постройки больших американских горок. Тогда родители повезут детей со всей Сибири сюда и не только. Туризм на одном кремле и развалинах древних домов особого интереса у молодежи не вызывает», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Предложение поддержали: «Я за парк аттракционов! Родилась в Тобольске, живу больше 40 лет, парка с аттракционами хорошего нет, с детьми развлекаться ездим в другие города. Давно пора об этом задуматься, к нам в разы повысится интерес. И нашим детям будет радость!».

Однако не все надеются, что в Тобольске действительно когда-то появятся подобные аттракционы: «Какие аквапарки с горками? В несчастный кинотеатр ходишь вечно полупустой»; «Нет у нас здесь такого спроса. Каждая семья посетит максимум 1-2 раза за весь год. А ездить сюда из-за американских горок никто не будет»; «Всем хочется развлечений, а когда успели так устать? И так без конца праздники в городе. Особенно никто не переработал – только и жалуются друг на друга, на плохое качество работ. Раньше дети играли в футбол, волейбол, ходили в походы. А теперь женщины даже просто шить не умеют».