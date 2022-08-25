Галина Сушинских рассказала о вручении школьникам из Ярковского района красивых ранцев. Фото - Сбер.

Заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда Галина Сушинских рассказала, как школьникам из Ярковского района подарили красивые ранцы. Яркие и стильные портфели получили 25 детишек.

– Признательны сотрудникам Сбера за ежегодное участие в акции «Портфель первокласснику!». А за светоотражающие брелоки особое спасибо, такая забота о безопасности малышей вызывает большое уважение. Жаль, что пришлось изменить традиционный формат вручения портфелей от банка, – поделилась Сушинских.

Отметим, что для безопасности на дорогах в темное время суток первоклассникам из малообеспеченных и многодетных семей подарили светоотражающие элементы. Специальные брелоки разместили на рюкзаках.