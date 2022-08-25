Владимир Якушев заявил об уменьшении в два раза числа проблемных объектов в УрФО. Фото - uralfo.gov.ru.

Владимир Якушев заявил об уменьшении числа проблемных объектов в УрФО. Подпред президента отметил, что в регионах продолжается работа по восстановлению прав дольщиков.

– С начала года количество проблемных объектов уменьшилось вдвое. Это стало возможным благодаря тщательной проработке вопросов и конструктивному взаимодействию аппарата полпреда, региональных и муниципальных властей с ППК «Фонд развития территорий», – отметил Якушев.

По его информации, в настоящее время в едином реестре проблемных объектов Уральского федерального округа числятся 68 недостроев. По 52 из них заключены договоры долевого участия с гражданами.

Полпред напомнил, что по поручению президента проблемы граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, должны быть решены к концу 2023 года.