В Тюменской области пьяный мужчина застрелил двух друзей, третий в больнице. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя деревни Иземеть Тобольского района. Мужчина перестрелял своих друзей во время совместной пьянки.

Трагедия произошла 23 августа вечером. В это время трое жителей Ишменева, еще не подозревая, чем для них закончится эта поездка, поплыли на лодке к другу в Иземеть. Там в одном из домов на улице Речной они стали выпивать и во время распития алкоголя поругались с хозяином жилплощади.

– Тот достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. Двое из них, 1988 и 1991 годов рождений, скончались на месте. Третьего (ему 42 года) погрузили на вертолет и доставили в больницу Тобольска с огнестрельным ранением, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый задержан. Сотрудники ведомства собирают и закрепляют доказательственную базу. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.