Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 августа 2022 года: заболел еще 751 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 августа 2022 года увеличилось на 751. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 августа 2022 года увеличилось на 751. Всего с начала пандемии ковид подхватили 202 915 человек.

По состоянию на 25 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 936 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в семи регионах.

Выздоровели за сутки 30 775 человек, это на 6,4% меньше в сравнении с 24 августа 2022 года. Выявлено 43 919 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 71 человек.