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Спорт25 августа 2022 8:07

Велогонка станет причиной перекрытия улицы Полякова в Тюмени 4 сентября

Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
Велогонка станет причиной перекрытия улицы Полякова в Тюмени 4 сентября.

Велогонка станет причиной перекрытия улицы Полякова в Тюмени 4 сентября.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют движение по автомобильной дороге на улице Владимира Полякова (на участке от ул. Современной до ул. Якова Коровина). Это произойдет 4 сентября с 10.00 до 15.00.

– В это время тут запланировано проведение чемпионата и первенства города по велосипедному спорту. Из-за этого маршрут № 71 будет следовать до остановочного пункта «Ул. Черемуховая», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы компании 8-800-250-0722. Звонок бесплатный.