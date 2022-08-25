Велогонка станет причиной перекрытия улицы Полякова в Тюмени 4 сентября. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют движение по автомобильной дороге на улице Владимира Полякова (на участке от ул. Современной до ул. Якова Коровина). Это произойдет 4 сентября с 10.00 до 15.00.

– В это время тут запланировано проведение чемпионата и первенства города по велосипедному спорту. Из-за этого маршрут № 71 будет следовать до остановочного пункта «Ул. Черемуховая», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы компании 8-800-250-0722. Звонок бесплатный.