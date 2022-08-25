Для детей-сирот из Тюменской области закупят 142 квартиры. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Для детей-сирот из Тюменской области закупят 142 квартиры. На эти цели из регионального бюджета выделят 332 млн рублей.

– Принципиально важно, что все квартиры покупаем на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника. Заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей, – отметил губернатор Александр Моор.

По данным главы региона, всего в 2022 году в специализированный жилищный фонд для детей-сирот планируют включить 459 квартир: «Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам».