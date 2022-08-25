В Тюмени столкнулись и разлетелись в стороны самокатчики. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Прокопия Артамонова и Станислава Карнацевича в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие, но в нем на этот раз не участвовали автомобили. Здесь столкнулись два электросамоката.

Дело было так: 17-летний молодой человек ехал вдоль дороги. В это же время женщина 37 лет переезжала пешеходный переход. Они, как говорится, нашли друг друга, столкнулись на скорости и разлетелись стороны. Тюменка сильно травмировала ногу и получила ушибы.

– Парень управлял электросамокатом в 350 ватт. На этот вид транспорта (мощностью более 250 ватт) нужны водительские права категории М, но у него их не было, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что женщина ехала на самокате меньшей мощности. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.