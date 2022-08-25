Пропавшая в начале июля тюменка найдена мертвой. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

53-летнюю жительницу Тюмени Татьяну Баранову, которую разыскивали в областной столице с начала июля, к сожалению, нашли мертвой. Подробности неизвестны. Об этом стало известно от волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменца нашли мертвым спустя месяц после пропажи. В социальных сетях ПО появилась новая запись: «Рулев Владимир Борисович, 1963 г. р. Найден. Погиб».

Напомним, что 57-летний мужчина пропал 23 июля 2022 года. Он вышел из своего дома на улице Щербакова и исчез. К поискам привлекались добровольцы и полиция.