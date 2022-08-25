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Общество25 августа 2022 6:00

В Тюмени проходит круглый стол «Как подготовить ребенка к новому учебному году и настроить его на занятия»

Сергей Швецов
В Тюмени проходит круглый стол «Как подготовить ребенка к новому учебному году и настроить его на занятия».

В Тюмени проходит круглый стол «Как подготовить ребенка к новому учебному году и настроить его на занятия».

Фото: Архив "КП"

В Тюмени обсуждают, как подготовить ребенка к школе. Экспертами выступают начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова, директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова и Уна Журавлева, ведущий психолог регионального центра «Семья».

Они напомнят правила поведения школьников на улице, подскажут, как настроить ребенка на учебу после каникул и защитить его от сезонных болезней.

С помощью каких сервисов можно дистанционно контролировать ребенка? Как оградить школьников от нежелательной информации в интернете? На эти и другие вопросы дадут ответы специалисты.