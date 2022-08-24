В центре Тюмени 1 сентября перекроют две улицы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют проезд по улицам 8 Марта (на участке от ул. Республики до ул. Володарского) и Володарского (от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта). Это произойдет 1 сентября с 8.00 до 13.00.

– Это связано с проведением на Центральной площади Тюменским индустриальным университетом торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, – объяснили в городской администрации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ. Горожанам пояснили, как можно объехать закрытый участок дороги: по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.