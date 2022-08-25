В Тюмени более полугода ищут водителя, сбившего на остановке трех женщин. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени более полугода ищут мужчину, который сбил стоящих на остановке трех женщин. Инцидент произошел еще 29 января 2022 года.

– В тот день гражданин Серж Гагикович Арутюнян мчался на «Ладе-Приоре» и наехал на трех пешеходов, въехав в остановочный комплекс. В ДТП здоровью пострадавших был причинен тяжкий вред, – напомнили об обстоятельствах произошедшей аварии в пресс-службе регионального управления МВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Арутюняна, просят обращаться по одному из указанных телефонов: 8 (3452) 793-227 – отделение организации разыскной работы областного УМВД; 8 (3452) 291-120 – дежурная часть ОП № 7 УМВД России по городу Тюмени.