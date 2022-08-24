Пенсионерам-северянам компенсируют проезд к месту отдыха на автомобиле Фото: Юлия Кучеренко

Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, начнут компенсировать потраченные деньги за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле.

Ранее ямальские парламентарии уже выступали с такой инициативой. Во время весенней сессии они направили обращение к зампредседателю Правительства РФ Татьяне Голиковой и Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В итоге предложение ямальцев активно поддержали и другие субъекты РФ, а 22 августа соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, неработающие пенсионеры по старости или инвалидности, проживающие на вышеупомянутых территориях, могут претендовать на возмещение расходов раз в два года. Раньше компенсацию можно было получить только за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным транспортом и на автобусах, теперь к перечню добавили и личный автотрансорт.

– Рад, что нас услышали в федеральном центре. Ямальские пенсионеры неоднократно обращались к депутатскому корпусу с просьбой решить вопрос о компенсации затрат на путешествие автомобилем. Многим удобно добираться к месту отдыха на личном транспорте, но действующие ранее нормы зачастую становились решающим фактором при планировании отпуска, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Также парламентарий отметил, что внесенные изменения позволят сократить нагрузку на судебную систему и территориальные органы Пенсионного фонда России. Дело в том, что из-за действующих ранее формулировок многим пенсионерам отказывали в компенсации, а добиться возмещения удавалось только через суд.