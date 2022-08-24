Наталья Путина возглавила тюменский госпиталь для ветеранов войн. Фото со страницы в ВК Евгения Заболотного.

Депутат Тюменской городской думы Наталья Путина возглавила местный госпиталь для ветеранов войн. Она является врачом с огромным опытом и многолетним стажем, ранее работала главным врачом поликлиники № 12 в областной столице.

– Госпиталь – известное в Тюменской области учреждение с почти 80-летней историей и медицинскими традициями, заботящееся о здоровье ветеранов. Наталия Юрьевна будет активно взаимодействовать и оперативно решать возникающие вопросы совместно с еще одним депутатом – Степаном Киричуком, возглавляющим областной Совет ветеранов войны и труда, – сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный.

Он отметил, что Путина активно участвует в различных волонтерских акциях, знает много о жизни пожилых людей.

– На новой должности у неё много планов и проектов, которые она, безусловно, реализует. Желаю профессиональных побед и успехов, благодарных пациентов, здоровья, сил и терпения! – сказал Заболотный.