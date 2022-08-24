Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 августа 2022 года: умер еще 1 человек

Число умерших от коронавируса в Тюмени 24 августа 2022 года увеличилось на 1. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 24 августа 2022 года увеличилось на 1. Всего с начала пандемии жертвами ковида стал 4 341 человек.

По состоянию на 24 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 872 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 32 876 человек, или на 6,5% больше в сравнении с 23 августа 2022 года. Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 72 человека.