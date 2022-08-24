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Здоровье24 августа 2022 9:20

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 августа 2022 года: заболели еще 629 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 августа 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 августа 2022 года увеличилось на 629.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 августа 2022 года увеличилось на 629.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 августа 2022 года увеличилось на 629. Всего с начала пандемии ковид подхватили 202 164 человека.

По состоянию на 24 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 872 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 32 876 человек, или на 6,5% больше в сравнении с 23 августа 2022 года. Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 72 человека.