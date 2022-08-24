«Загрызли много домашних кошек». В Тюмени жители жалуются на собак, которых приютила соседка

В Тюмени жители жалуются на собак, которых приютила соседка. Фото - Галина Саверченко.

В Тюмени жители микрорайона Лесной жалуются на собак, которых приютила соседка. По их словам, агрессивные животные загрызли много домашних кошек и собак.

«Сегодня они кинулись на женщину. У нас живет много детей. Ждём, когда беда случится?! Просим принять меры!», – пишут в социальных сетях возмущенные горожане. Они даже выложили видео, на которых эти самые собаки гонятся за кошкой, сопровождая охоту на бедного пушистика лаем.

По словам местной жительницы Марины Калаковой, животные находятся в ужасном состоянии, якобы о стерилизации и кастрации их соседка не слышала. «На видео попала только часть собак. Это те, что живут у нее в сарае, а те, что живут в квартире – там без слез не взглянешь», – утверждает женщина.

– Они кидаются на всех – на домашних животных, на взрослых и детей! Реакция этой бабули нулевая! Сколько раз ее просили посадить на цепь их – все безрезультатно! Раньше эта свора выходила «на охоту» только по ночам, но сейчас уже бегают 24/7. Эту свору надо убирать с Лесного! Кому жалко, можете забрать их к себе на район, а лучше – домой! – предлагает тюменка.

А таких, кому собак жалко, немало. Они считают, что в подобных ситуациях всегда виноваты люди, а точнее – нелюди. «У меня своих собак 3 штуки, и в районе куча бездомных и кошек и собак. За мои года ни одна собака не укусила меня и не кинулась. Они чувствуют человека, который с плохими намерениями против них, и у них это – защитная реакция, инстинкт, чтобы выжить – защищаться от нелюдей и недочеловеков».

Как бы там ни было, после обращения этим всем заинтересовались в городской администрации.

– На основании сообщения сотрудники МКУ «Леспаркхоз» совместно с заявителем выедут по указанному адресу. При наличии хозяина животных отлов будет выполнен в его присутствии, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что управление ЖКХ в Тюменском районе выплатит укушенной собакой 8-летней девочке 40 тысяч рублей. Инцидент произошел 3 апреля 2022 года в поселке Винзили недалеко от дома школьницы.

К ребенку подошла бездомная собака, стала на нее лаять, после чего подпрыгнула и укусила за кисть. У несовершеннолетней зафиксировали множественные ушибы правого предплечья и укушенную ссадину правой кисти.