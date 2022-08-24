В Тюмени обсудят подготовку ребенка к школе. Фото: архив "КП"

В Тюмени обсудят, как подготовить ребенка к школе. Встреча пройдет онлайн 25 августа в 11.00. Трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Экспертами выступят начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, руководитель АНО «Территория осознанного родительства «Детки!»» Елена Кашкарова и директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Они напомнят правила поведения школьников на улице, подскажут, как настроить ребенка на учебу после каникул и защитить его от сезонных болезней.

С помощью каких сервисов можно дистанционно контролировать ребенка? Как оградить школьников от нежелательной информации в интернете? На эти и другие вопросы дадут ответы специалисты.

Прямой эфир «Снова в школу: как подготовить ребенка к новому учебному году и настроить его на занятия» пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах городского портала «Мегатюмень» и издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях.