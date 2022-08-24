В Тобольске 71-летнего экс-директора предприятия осудили условно за растрату более 3 млн рублей. Фото: Архив "КП"

В Тобольске городской суд вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального предприятия «Паритет». 71-летнего мужчину признали виновным в присвоении и растрате с использованием служебного положения (в особо крупном размере) и легализации преступных доходов.

В 2017 – 2020 годах подсудимый за счет фирмы оплачивал собственные расходы: коммуналку, налоги, ремонт автомобиля и даже корпоративы. Кроме того, он заключал от имени предприятия фиктивные договоры аренды принадлежащей ему же техники. Таким образом он присвоил и растратил 3,2 млн рублей.

– Кроме того, ради отмывки 1,4 миллиона рублей злоумышленник совершил фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге ему дали 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а еще штраф – всего 50 тысяч рублей. Суд учел возраст тоболяка, то, что он признал вину и добровольно частично возместил причиненный ущерб.

Суд удовлетворил иск Тобольского межрайонного прокурора и взыскал с подсудимого в счет возмещения ущерба, причиненного местному бюджету, более 2,9 млн рублей.