В Тюмени арестован мошенник, укравший у пенсионерки 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, которого обвиняют в мошенничестве: он действовал не один, а с сообщником. Молодой человек будет находиться под стражей до 18 октября.

19 августа 2022 года подсудимый договорился с другим человеком, обнаружить которого пока не удалось, обманывать людей и разводить их на деньги. Его сообщник обзванивал пенсионеров и рассказывал им байки о том, что родственник абонента якобы попал в ДТП, нужны деньги, чтобы его отмазать от уголовной ответственности.

В случае согласия жертвы возместить материальный ущерб он сообщал об этом задержанному, называл сумму «вознаграждения» и адрес местожительства того, кому удалось навешать лапшу.

– Таким образом им удалось похитить 100 тысяч рублей у пенсионерки. Постановление суда не вступило в законную силу, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.