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Общество24 августа 2022 5:49

Тюменцам не продадут алкоголь 1 сентября

Об этом сообщает департамент потребительского рынка
Сергей Швецов
Тюменцам не продадут алкоголь 1 сентября.

Тюменцам не продадут алкоголь 1 сентября.

Фото: Архив "КП"

Тюменцам не продадут алкоголь 1 сентября с 8.00 до 21.00. Об этом сообщает департамент потребительского рынка.

Однако, по данным ведомства, запрет на розничную продажу спиртного не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей из сферы услуг общественного питания. Это рестораны, бары, кафе, кофейни .

Также стоит напомнить, что за нарушение предписания предусмотрено административное наказание в виде штрафа: до двух тысяч рублей для граждан, до четырех тысяч рублей для должностных лиц и до 40 тысяч рублей для юридических лиц.