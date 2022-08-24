Тюменцам не продадут алкоголь 1 сентября. Фото: Архив "КП"

Тюменцам не продадут алкоголь 1 сентября с 8.00 до 21.00. Об этом сообщает департамент потребительского рынка.

Однако, по данным ведомства, запрет на розничную продажу спиртного не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей из сферы услуг общественного питания. Это рестораны, бары, кафе, кофейни .

Также стоит напомнить, что за нарушение предписания предусмотрено административное наказание в виде штрафа: до двух тысяч рублей для граждан, до четырех тысяч рублей для должностных лиц и до 40 тысяч рублей для юридических лиц.