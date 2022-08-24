Жителей Тюмени приглашают на бесплатную бьюти-вечеринку с Водонаевой с призами и селфи-сессией

Жителей Тюмени приглашают на бьюти-вечеринку с Водонаевой. Фото из ВК героини публикации.

Жителей Тюмени приглашают на бьюти-вечеринку со своей землячкой Аленой Водонаевой, которая в настоящее время проживает в Москве. Горожане могут сфотографироваться со светской львицей.

Бывшая звезда «Дома – 2» 27 августа прилетит в областную столицу, где с 12.00 до 20.00 в торгово-развлекательном центре «Кристалл» состоится мероприятие от одной из российских торговых сетей по продаже косметики и парфюмерии.

Местным жителям обещают селфи-сессию с Аленой Водонаевой и бьюти-квест. Тут же устроят различные акции и розыгрыши. Обещают и зажигательную музыку от диджея, а также консультации по уходу за кожей головы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что блогер и телеведущая Алёна Водонаева выложила фото со времен юности – пейджер, облегающие топики и короткие юбочки, друзья студенчества и первой работы. Эстафету поддержали ее тюменские подруги, а с одной из них Водонаева восстановила дружеские отношения.

Эпатажная телеведущая Алёна училась на журналиста в Тюменском государственном университете, а затем работала на телеканале «Тюменское время», вела программу о криминальных новостях.