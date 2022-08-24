Артем Зайцев – о межвузовском кампусе в Тюмени: «Мы не могли даже мечтать о чем-то подобном»

Артем Зайцев – межвузовском кампусе в Тюмени: «Мы не могли даже мечтать о чем-то подобном». Фото из ВК героя публикации.

Замглавы аграрного комитета регионального парламента Артем Зайцев отметил масштабность проекта межвузовского кампуса мирового уровня, который намерены возвести в Тюмени. По его словам, раньше о таком и мечтать не могли.

– Это один из значимых проектов, направленный на развитие Тюменской области. Кампус – это не только ряд общежитий, это огромная инфраструктура, рассчитанная на разные интересы, – отметил депутат.

Парламентарий считает, что кампус станет местом притяжения еще большего количества молодежи.

– Областная столица в последние годы привлекает огромное количество людей, которые приезжают обучаться из других регионов. Надеюсь, что этот проект станет новой точкой роста для высшего образования Тюменской области, – подчеркнул Зайцев.