Экономика Тюменской области имеет хорошие перспективы для развития

У экономики Тюменской области есть хорошие перспективы для развития Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день экономика России и Тюменской области находится не в самой комфортной ситуации. Несмотря на это, у страны и региона есть хорошие перспективы на дальнейшее развитие, сообщило информационное агентство «Тюменская линия».

«Россия, а раньше Советский Союз, выходили и из еще более тяжелых положений. Конечно, не стоит впадать в излишний оптимизм и делать вид, что ничего не происходит. Но, с другой стороны, ситуация вовсе не так плоха, как хотели наши западные оппоненты. Особенно в таких традиционно успешных регионах, как Тюменская область», – отметил управляющий директор по развитию бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Владислав Квасов. Недавно ему присвоили звание «Почетный экономист Тюменской области».

Он добавил, что крепкий фундамент для экономического развития региона создавали и создают на протяжении многих десятилетий его жители. В последние годы экономическое положение под руководством Владимира Якушева, а теперь Александра Моора только радует. Большое влияние оказывают добрососедские отношения с Ямалом и Югрой.